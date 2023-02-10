Путин поручил сделать ипотеки на деревянные дома доступными

Президент Владимир Путин поручил сделать ипотечные программы на строительство деревянных домов более доступными. Об это в пятницу, 10 февраля, он заявил на совещании по вопросам развития лесопромышленного комплекса, передает «Лайф».

«Безусловно, нужно поддержать внутренний спрос на продукцию отрасли. В том числе повысить объем и доступность ипотеки по строительству индивидуальных домов из древесины», — сообщил он.

Глава государства считает, что в этом случае стоит применить механизм, который задействован в строительстве многоквартирных домов — эскроу-счета.