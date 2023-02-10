Путин обратится с посланием Федеральному собранию 21 февраля

Об этом сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Президент Владимир Путин огласит послание Федеральному собранию 21 февраля. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, передает РИА Новости.

Песков заявил, что в своем послании российский лидер сделает акцент на спецоперации, экономике и соцсфере.

«Будет формироваться список приглашенных, есть традиционная категория приглашенных. Безусловно, в силу специфики нынешнего момента появится и новая категория приглашенных», — подчеркнул Песков.