Пригожин назвал возможные сроки завершения спецоперации

По его словам, продолжительность СВО зависит от поставленных целей.

Основатель ЧВК «Вагнер» Евгений Пригожин назвал возможные сроки завершения спецоперации. Об этом в пятницу, 10 февраля, он рассказал в интервью одному из патриотических Telegram-каналов, передает «МК».

По его словам, продолжительность СВО зависит от поставленных целей.

«Если нам надо идти до Днепра, то тогда года на три, — заявил Пригожин. — Если нам надо закрыть ДНР, ЛНР, тогда надо хотя бы еще годика полтора-два поработать».

Основатель ЧВК также добавил, что если есть цель «дойти до Ла-Манша», у него есть свой «амбициозный план».

Также он заявил, что если ставить целью «дойти до Ла-Манша», то у него «есть свой амбициозный план».

«Мы должны по-человечески, как с 41-го по 45-й, закрыть все на ключ. Никаких Турций, никаких Франций. Никакого расслабона. Все надеваем нормальные рабочие костюмы и идем вкалывать. Когда мы повкалываем по-нормальному, мы сможем задать вопрос, где наш Ла-Манш? И надо, я думаю, никто не будет против, нам надо будет Францию, Италию, Болгарию, еще что-нибудь украинцам отдать. С ними надо честно поделиться. Потому что они с нами здесь настрадались», — заявил Пригожин.