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Павел Малков: У Рязанской области есть потенциал для дальнейшего экономического роста

Губернатор Павел Малков и заместитель министра экономического развития России Мурат Керефов провели региональное совещание по вопросам поддержки и стимулирования экономической активности и внедрения механизма соглашений о защите и поощрении капиталовложений (СЗПК) в Рязанской области.

На встрече обсуждались перспективы экономического развития Рязанской области, результаты национального проекта «Производительность труда», работа с инвесторами, а также о преимуществах СЗПК.

«Экономика Рязанской области показывает очень хорошую устойчивость в условиях санкций, — сказал Павел Малков. — Мы не отказываемся ни от каких планов развития. Выполняем все поручения президента, связанные, в том числе, с импортозамещением. Есть потенциал для дальнейшего экономического роста. Оказывается серьезная федеральная поддержка».

Механизм СЗПК Малков назвал очень значимым и перспективным проектом, привлекательным для инвесторов. «Спасибо Минэкономразвития России за содействие в решении важных для нас вопросов. За понимание наших проблем, своевременную и очень значимую поддержку. Рассчитываем на нее и в дальнейшем», — добавил губернатор.

Мурат Керефов назвал работу Рязанской области по внедрению регионального инвестиционного стандарта одной из лучших практик в стране.

Заместитель министра экономического развития высоко оценил результаты реализации нацпроекта на предприятиях, ряд из которых он посетил в ходе поездки.

«Рязанская область полностью готова работать с инвесторами, выстраивать эффективный диалог с бизнесом. Мы оцениваем очень высокой инвестиционную активность области. На ее территории планируются к реализации крупные масштабные проекты, значимые как для региона, так и для страны», — добавил Мурат Керефов.

Павел Малков отметил, что такие встречи имеют большую ценность, ведь они помогают лучше рассмотреть важные вопросы и продемонстрировать возможности региона.