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На федеральном канале рассказали об убийстве 17-летним подростком отчима в Сасове
В эфир передачи пригласили мать подростка. Она рассказала, что после инцидента ее сына отправили под домашний арест.

На федеральном канале рассказали об убийстве 17-летним подростком отчима в Сасове. Речь идет о программе «За гранью» телеканала НТВ.

В эфир передачи пригласили мать подростка. Она рассказала, что после инцидента ее сына отправили под домашний арест. Выяснилось, что помимо него в семье воспитывалось еще трое несовершеннолетних детей. Они были родными погибшего супруга.

Мать подростка заявила, что ее 17-летний сын совершил убийство, защищаясь от нетрезвого отчима. По ее словам, в тот день между ней и супругом произошел конфликт. Мужчина пришел не с работы «подвыпившим» и был не в духе.

Участница шоу отметила, что сделала мужу замечание по поводу его поведения, после этого он применил к ней физическую силу. Об этом узнал старший сын и пришел с другом, чтобы защитить мать.

Женщина добавила, что после этого конфликт продолжился на улице, сама она осталась в доме успокаивать младших детей дома. Когда крики на улице усилились, она выбежала и увидела супруга «в лужи крови».

В эфире передачи показали и 17-летнего подростка. Он озвучил свою версию произошедшего. По его словам, отчим стал угрожать ему с другом кувалдой, а потом попытался нанести удар по товарищу. Подросток попытался оттащить отчима, но тот переключился на него. После этого школьнику пришлось применить оружие для самозащиты.