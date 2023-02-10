На «Авито» выставили на продажу здание фабрики «Рязаньвест» на площади Соборной

В Рязани выставили на продажу два этажа здания фабрики «Рязаньвест» на площади Соборной. Соответствующее объявление опубликовали на сайте «Авито».

"Продажа производственных помещений 3 и 4 этажи, площадью 6173,4 кв.м. Собственная котельная, электроэнергия, водоснабжение, 2 грузовых лифта, охрана, подъезд грузового транспорта.", — говорится в сообщении.

Стоимость объекта составила 128 млн рублей.

Ранее стало известно, что ФНС обратилась в Арбитражный суд Рязанской области с заявлением о признании банкротом ООО «Рязаньвест» из-за долга по уплате обязательных платежей на сумму 18 млн 596 тыс. рублей.