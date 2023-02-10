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Минюст внесло в реестр иноагентов певицу Земфиру*
Также в список физлиц-иноагентов внесли семь человек, сообщается на сайте ведомства.

Министерство юстиции России обновило список иноагентов. Новый список опубликован на сайте ведомства.

Так, Минюст включило в реестр иностранных агентов певицу Земфиру*. В ведомстве пояснили, что она открыто выступала в поддержку Украины и выступала на концертах в недружественных странах с призывами против СВО, получили поддержку от иностранных источников.

Помимо нее в реестр также внесли экс-депутата Дмитрия Гудкова, политолога Аббаса Галлямова, общественницу Татьяну Назамбаеву*, Сергея Шпилькина, Анну Ривину*, Сергея Асланяна*, Асю Казанцеву*.

* Признан физлицом-иноагентом.