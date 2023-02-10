Куда пойти в выходные? Афиша РЗН. инфо на 11-12 февраля

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

В эти выходные рязанцы могут посетить разнообразные культурные события, о которых традиционно расскажет наша афиша.

Для юных рязанцев в выходные в театре кукол покажут спектакли «Сказка о глупом мышонке», «Дюймовочка», «Доктор Айболит», на сцене театра драмы покажут сказку «День. рождение кота Леопольда», в рязанской филармонии пройдет балет для детей «Петя и волк», а в «М5 Молле» устроят праздник «Майнкрафт».

В рязанском музыкальном театре рязанцы смогут увидеть музыкальную комедию «Труффальдино из Бергамо». На сцене областной филармонии выступил заслуженная артистка России Лариса Голикова.

В рязанском дворце молодежи пройдет музыкальный вечер, посвященный творчеству и 85-летию Владимир Высоцкого «Я, конечно, вернусь…».

В МКЦ инструментальный джаз-квартет Feelin’s вместе с солистами лучшего степ-шоу России Vortex покажет зрителям музыкально-танцевальное шоу «Джаз и степ».

В театре драмы покажут спектакль «Тартюф» и «6 утра, американо», на сцене МКЦ — «Сказки для взрослых».

На сцене арт-клуба «Площадка» выступит самая авторитетная ска-панк группа из Москвы DISTEMPER, а также пройдет концерт рязанских групп «Рок, Регги и Блюз».

Клуб Deep приглашает рязанцев на вечеринку «Ночь святого Валентина».

На биатлонном комплексе «Алмаз» пройдет XLI открытая Всероссийская массовая лыжная гонка «Лыжня России» — соревнования, которые на протяжении десятилетий объединяют поклонников одного из самых популярных и массовых видов спорта.

В ДК «Приокский» песенно-инструментальный ансамбль «Отрада» представит концертную программу «Душа России в песне».

В театре кукол покажут «Сон в летнюю ночь» по комедии Шекспира.

В «Старом парке» выступит поэт и музыкант из Нижнего Новгорода Павел Пиковский с акустическим концертом в поддержку нового альбома «Одна дорога — свет».

На сцене культурного пространства Fabrika с сольным стендап-концертом выступит Костя Пушкин.

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