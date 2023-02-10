Из рязанской воинской части в зону СВО отправились мобилизованные туляки

Мобилизованные из Тульской области отправились в зону СВО из воинской частью под Рязанью. Об этом сообщил сайт издания gazeta-venev.ru .

Перед отправкой в зону СВО часть посетил губернатор Тульской области Алексей Дюмин. Он встретился с военнослужащими, пообщался с командирами подразделений, бойцами и их семьями.

По словам Дюмина, подразделение доукомплектовали необходимыми вещами по заявкам командования.

Глава региона заверил военнослужащих, что будет контролировать заботу об их родных и близких. По его словам, им будет оказываться вся необходимая поддержка.