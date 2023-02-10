Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала приговорили к 22 годам тюрьмы

Экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала приговорили к 22 годам тюрьмы. Об этом в пятницу, 10 февраля, сообщил Telegram-канал Baza.

Фургала признали виновным в покушении на убийство амурского бизнесмена Александра Смольского. Также его признали виновным в организации убийств двух предпринимателей — Евгения Зори и Олега Булатова. По версии обвинения, Фургал конкурировал с ними, когда занимался бизнесом в 00-е годы.

В своем последнем слове Сергей Фургал рассказал, что о возможном обвинении его предупреждали накануне выборов.

«За два дня до выборов меня предупредили: либо уйди, либо тюрьма. Я выбрал тюрьму», — заявил Фургал.

Он не согласился с вердиктом присяжных, объявив, что на них оказывалось давление и они были зависимы от обвинения.