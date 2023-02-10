Число погибших при землетрясении в Турции превысило 20 тысяч

Также известно, что более 80 тысяч ранены.

Число погибших при землетрясении в Турции превысило 20 тысяч. Об этом в пятницу, 10 сентября, сообщил министр здравоохранения Фахреттин Коджа.

Также известно, что более 80 тысяч ранены.

«По последним данным, число погибших составляет 20 213 человек, 80 052 человек ранены», — уточнил он.

В понедельник, 6 февраля, на юге Турции произошло землетрясение магнитудой 7,7. По словам президента Турции Реджепа Тайипа Эрдогана, это крупнейшее в стране стихийное бедствие с 1939 года. Разрушения затронули столицу Ливана Бейрут и север Ирака, также толчки зафиксировали в Сочи.