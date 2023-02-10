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Британские СМИ сообщили, что Украина готова использовать ракеты для ударов по Крыму

Обозреватель Times Джордж Гриллс заявил, что Украина готова использовать британские ракеты для ударов по целям в Крыму. Об этом передает РИА Новости.

«Украина готова использовать британские ракеты большой дальности для ударов по Крыму», — написал Гриллс.

В Минобороны Украины подтвердили, что Киев рассматривает такой сценарий.

Обозреватель Times добавил, что ведутся переговоры, чтобы точно решить, сколько ракет большой дальности может быть отправлено.

В статье отмечается, что речь идет о ракетах Harpoon с дальностью поражения 150 миль, которые можно адаптировать для нанесения ударов по наземным целям, а также о ракетах Storm Shadow, поражающие цель на расстоянии до 350 миль.