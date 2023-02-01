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Заявление по банкротству «Рязаньвеста» подали в суд

В суд подали заявление по банкротству «Рязаньвеста». Об этом в Telegram-канале сообщил уполномоченный по защите прав предпринимателей в Рязанской области Михаил Пронин.

«Сейчас несколько значимых предприятий, в том числе производственных находятся на пороге банкротства, по отдельным, например „Рязаньвесту“, уже поданы заявления в суд», — говорится в сообщении.

Напомним, в 2020 году во время режима самоизозоляции предприятие несколько месяцев не платило зарплату сотрудникам.