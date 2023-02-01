«Вид сбоку»: Фурфураку вменяют закупку снегоуборочной техники по завышенной на 15 млн рублей цене

Он проходит по одному уголовному дело по статье 159 УК («Мошенничество»).

Начальника управления благоустройства администрации Рязани Юрия Фурфурака, его заместителя Татьяну Астафьеву и двоих их подчиненных задержали на 48 часов. Об этом пишет «Вид сбоку».

Отмечается, что четверо проходят по одному уголовному дело по статье 159 УК («Мошенничество»).

Им вменяют закупку снегоуборочной техники по завышенной на 15 миллионов рублей цене, с последующим «откатом». По всем адресам, связанным с задержанными, прошли обыски.

По данным издания, задержанные руководители управления благоустройства дали показания на Владимира Арцыбашева — бывшего советника вице-губернатора Игоря Грекова, который занимался коммунальной сферой.

Фото «Новая газета»