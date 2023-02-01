В Рязани задержали начальника управления благоустройства Юрия Фурфурака и его подчиненных

Об этом в среду, 1 февраля, РЗН. инфо сообщил собственный источник.

В Рязани задержали начальника управления благоустройства Юрия Фурфурака и его подчиненных. Об этом в среду, 1 февраля, РЗН. инфо сообщил собственный источник.

Также известно, что в управлении благоустройства города проводились следственные действия.

Ранее СМИ сообщили, что у начальника управления благоустройства рязанской администрации Юрия Фурфурака прошли обыски. Павел Малков рассказал, с чем связано задержание.