В Тюмени стаффорд напал в лифте на двухлетнего ребенка

В Тюмени американский стаффордширский терьер напал на ребенка в лифте. Об этом сообщил Life .

Женщина с малышом зашли в лифт своего подъезда, в котором находился их сосед — 23-летний фитнес-тренер со своим питомцем. Собака была без намордника, на что не сразу обратила внимание мать ребенка. Пес, услышав звон на лестничной клетке, вцепился в ребенка и откусил часть щеки.

«Хозяин прикрывал собаку, она стояла сзади, потому что, как оказалось, без намордника была. Вдруг что-то забрякало, какая-то цепочка в подъезде, и собака набросилась на ребенка», — рассказала мать ребенка.

Хозяин собаки приехал в больницу и поговорил с родителями ребенка, попросив мирно уладить конфликт. Родители не согласились и потребовали усыпить животное.

По факту инцидент возбудили уголовное дело. Владельцу стаффорда может грозить штраф в размере до восьмидесяти тысяч рублей, исправительные работы на срок до двух лет либо ограничение свободы на срок до трех лет.