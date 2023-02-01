В Тульской области завели уголовное дело о халатности органов профилактики после гибели семилетнего ребенка

Ранее сообщалась, что в поселке Скуратово отчим убил своего сына.

В Тульской области завели уголовное дело о халатности органов профилактики после гибели семилетнего ребенка. Об этом в среду, 1 февраля, сообщило агентство ТАСС со ссылкой на пресс-службу регионального следкома.

«В связи с убийством малолетнего ребенка возбуждено уголовное дело по факту халатности органов системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних», — говорится в сообщении СУСК.

Следствие считает, что органы системы профилактики безнадзорности и правонарушений несовершеннолетних не справились со своей задачей. Они должны были обеспечить защиту прав детей и законных интересов, проводить индивидуальную профилактическую работу и выявлять семьи, находящиеся в опасном социальном положении.

«Таким образом, указанное бездействие, в том числе, привело к совершению убийства ребенка 2016 года рождения… Следствием будет дана принципиальная правовая оценка вопросам полноты и своевременности принятых органами профилактики мер», — говорится в сообщении.

Ранее стало известно, что в поселке Скуратово Тульской области отчим убил семилетнего ребенка, после чего сбежал. Известно, что у семьи есть еще четверо детей.