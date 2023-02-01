В Рязанском агротехнологическом университете прошел межрегиональный конкурс среди школьников ЦФО России

В конце января 2023 года факультет ветеринарной медицины и биотехнологии Рязанского государственного агротехнологического университета имени П.А.Костычева провел межрегиональный конкурс «Актуальные вопросы биологии и биотехнологии как основа развития сельского хозяйства и промышленности Российской Федерации» для учащихся 9-11 классов средних школ Центрального федерального округа Российской Федерации. Об этом сообщили в вузе.

«Цель конкурса — освоение школьниками основ профессионально-творческой деятельности, методов и приемов выполнения научно-исследовательских, проектных и экспериментальных работ, развитие профессиональных компетенций и формирование готовности к инновационной деятельности», — рассказали в РГАТУ.

Конкурс проходил по терем номинациям: «Взаимосвязь теории и практики в решении приоритетных задач сельского хозяйства», «Теоретические и прикладные вопросы биотехнологии и микробиологии» и «Современные аспекты биоразнообразия, рационального природопользования и защиты окружающей среды». В каждой номинации экспертная комиссия конкурса определила победителя и призеров.

Завершился день для гостей мероприятия экскурсиями в музей анатомии, виварий и ветеринарную клинику университета.