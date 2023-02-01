В Рязанской области выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ

В структуре заболевших доля детского населения составила 54,4%.

В Рязанской области за неделю выросла заболеваемость гриппом и ОРВИ. Об этом сообщила пресс-служба регионального управления Роспотребнадзора.

За неделю показатель заболеваемости составил 62,8 на 10 тысяч населения, что выше предыдущей недели на 41,2%.

Отмечается, что в структуре заболевших доля детского населения составила 54,4%.

В структуре возбудителей гриппа чаще выделялся вирус гриппа В, а также вирус гриппа, А (H1N1) и, А (H2N3). Из респираторных вирусов негриппозной этиологии — аденовирусы, РС-вирусы, метапневмовирусы и риновирусы.