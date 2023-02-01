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В Рязанской области в 2022 году родились Наполеон, Космос и Капитолина
В главном управлении ЗАГС Рязанской области назвали самые популярные и редкие имена младенцев, родившихся в 2022 году.

В главном управлении ЗАГС Рязанской области назвали самые популярные и редкие имена младенцев, родившихся в 2022 году. Информация появилась на сайте ведомства.

Чаще всего мальчиков называли Артемами, Михаилами, Александрами, Матвеями, Иванами, Дмитриями, Тимофеями, Егорами и Никитами. Также в 2022 году в Рязанской области родились София, Полина, Виктория, Анна, Мария, Варвара, Василиса, Анастасия, Алиса и Ксения.

Самые редкие имена среди мальчиков: Гордей, Трофим, Демьян, Тихон, Добрыня, Терентий, Вениамин, Доминик, Космос, Наполеон. Также рязанцы называли редкими именами девочек: Евдокия, Устинья, Феврония, Капитолина, Дионисия, Верея, Руслана, Илона, Доминика, Афина.