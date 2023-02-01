В рязанские детсады поступили ориентировки по поиску педофила

В рязанские детсады поступили ориентировки по поиску педофила. Об этом сообщили «ВКонтакте».

Ранее в Рязани начали искать подозреваемого в совершении особо тяжкого преступления в отношении ребенка. В отношении неизвестного мужчины возбудили уголовное дело.

«Направляем фотографии с камер видеонаблюдения, на которых запечатлен разыскиваемый мужчина, с целью его опознания. При обладании какой-либо оперативно значимой информации незамедлительно информируйте по телефону 27-18-71, заведующий ДОУ Меликова Елена Владимировна», — говорится в сообщении, которое поступило в детский сад.

Отмечается, что мужчина совершил насильственные действия сексуального характера в отношении школьницы.