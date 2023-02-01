В Рязани запись в первый класс начнется 1 апреля

Рязанцам напомнили, что запись детей на обучение в первом классе на 2023-2024 учебный год начнется с 9:00 1 апреля 2023 года. Об этом сообщили в горадминстрации.

В мэрии отметили, что информацию о начале приема заявлений можно найти на официальных сайтах администрации Рязани, управления образования и молодежной политики и всех школ города после 15 марта 2023 года.

Также рязанцам напомнили номер телефона, по которому можно задать по порядку приема на обучение в общеобразовательные учреждения города Рязани: (4912) 72-01-01.