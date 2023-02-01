В Рязани установили фандомат по приему отходов из пластика и алюминия

Аппараты принимают пластиковые бутылки и алюминиевые банки объемом до двух литров.

В Рязани в гипермаркете на улице Тимуровцев установили первый фандомат по приему отходов из пластика и алюминия. Об этом сообщила ГТРК « Ока ».

"Принцип его работы прост — пустая тара помещается в приемный отсек, а после аппарат определяет ее форму и распознает материал. При сдаче тары выдается вознаграждение — различные бонусы или купоны на скидку. Именно этот фандомат начисляет 10 эко-бонусов, потратить которые можно на скидки партнеров программы", — говорится в сообщении.

Аппараты принимают пластиковые бутылки и алюминиевые банки объемом до двух литров. Для сдачи необходимо очистить емкость от остатков жидкости, штрих-код на этикетке должен быть без повреждений. Все упаковки порекомендовали сдавать с крышкой, чтобы все части тары были переработаны.

Когда фандомат полностью заполняется, специальная бригада забирает его и отвозит на пункт сортировки. Там отделяют пластик от алюминия, а после перерабатывают материалы для дальнейшего использования.