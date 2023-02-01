В Рязани открылся новый офис «Мои документы» в гипермаркете «Глобус»

Офис «Мои документы» работает с 9.00 до 21.00, включая субботу и воскресенье.

В Рязани открылся новый офис «Мои документы» в гипермаркете «Глобус». Информация об этом в среду, 1 февраля, появилась на странице зампред правительства Юлии Шваковой.

По ее словам, новый формат имеет преимущество благодаря своей транспортной доступности, наличием вместительной парковки, удобным графиком и широким спектром оказываемых услуг — свыше 370 с возможностью предварительной записи.

«Работая над повышением качества и оперативности сети МФЦ будем фокусироваться на трех основных направлениях: расширении перечня оказываемых услуг, модернизации технической базы, кадровом обеспечении», — отметила Швакова.

Офис «Мои документы» работает с 9.00 до 21.00, включая субботу и воскресенье.

Ранее об открытии сообщалось на сайте «Мои документы».