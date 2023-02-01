В Рязани осудят троих мужчин за кражи радиаторов, аккумуляторов автомобилей и попытку угона

Одному из обвиняемых 17 лет.

В Рязани предстанут перед судом трое мужчин за кражи и попытку угона. Об этом в среду, 1 февраля, сообщила пресс-служба регионального следкома.

Установлено, что весной 2022 года обвиняемые самостоятельно или действуя группой лиц похищали чугунные радиаторы, автомобильные аккумуляторы и мобильные телефоны. Также пытались угнать легковушку. Жертвами преступлений стали как родственники обвиняемых, так и незнакомые люди. Большинство преступлений они совершали в состоянии алкогольного опьянения.

В результате всех троих мужчин задержали. Ими оказались 35 и 24-летние рязанцы, а также 17-летний житель Шиловского района.

Уголовное дело направлено в суд для рассмотрения по существу.