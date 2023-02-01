В Рязани обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны

Боеприпас нашел местный житель.

В Рязани обезвредили боеприпас времен Великой Отечественной войны. Об этом сообщили в региональном управлении Росгвардии.

Сотрудники ОМОН «Вятич» управления Росгвардии по Рязанской области осмотрели авиационный снаряд времен Великой Отечественной войны, обнаруженный в районе Южного промузла. Боеприпас нашел местный житель. Группа разминирования установила, что предмет является осколочно-фугасной авиационной бомбой времен Великой Отечественной войны ОФАБ 250-270.

«Корпус боеприпаса имел следы сильной коррозии, хвостовое оперение деформировано, взрыватели в носовой и тыльной стороне, а также маркировочные данные отсутствовали. В представленном виде предмет не представлял опасности для транспортировки. Авиационный боеприпас передан сотрудникам полиции», — отметили в сообщении.