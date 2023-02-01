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В Рязани на шести улицах 2 февраля отключат холодную воду
Отключение связано с ремонтными работами на водопроводе.

В Рязани на шести улицах 2 февраля отключат холодную воду. Об этом в среду, 1 февраля, предупредила пресс-служба мэрии.

Воды не будет с 9.00 до 14.00 по следующим адресам:

  • улица Братиславская, дома №№½, 3, 15/1, 17/2, 5/1, 7/2, 9, 11, 13;
  • улица Гоголя, дома с №№ 2 по 32 (четная сторона), с 1 по 39 (нечетная сторона), 28 (ОГБПОУ РТК), 5 (ДМШ № 5 имени Бобылева);
  • улица Островского, дома с №№ 1 по 19 (нечетная сторона), с 2 по 16 (четная сторона), 15а (д/сад № 12), 4 (д/сад № 160);
  • улица Толстого, дома №№ 10, 12, 12а, 14/19, 2/22, 3, 4/19, 6/20, 8, 8а, 5 (школа № 37);
  • улица Чернышевского, дома №№ 10, 4, 6, 6а, 8, 8а, 3, 7 (Управление Росгвардии по Рязанской области), 7а (Управление Росгвардии по Рязанской области), 16а (ОГБПОУ РСК);
  • улица Полетаева, строение 14 (гимназия № 5).

Отключение связано с ремонтными работами на водопроводе.