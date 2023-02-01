В Ростове задержали экс-советника бывшего вице-губернатора Грекова

В среду, 1 февраля, в Ростове силовики задержали экс-советника вице-губернатора Рязанской области Владимира Арцыбашева. Об этом пишет «Новая газета».

Арцыбашев был советником вице-губернатора Игоря Грекова во время того, как регион возглавлял Николай Любимов. Арцыбашев покинул должность после ухода Грекова. После этого чиновник не уехал из Рязани, а в Ростов отправился погостить.

Там его задержали и опросили. По словам источника «Новой газеты», для проведения следственных действий везут обратно в Рязань. Отмечается, что «проверяют несколько направлений» — закупку техники для дирекции благоустройства, уборку города от снега, ремонт дорог в Рязани, снятые на утилизацию дорожные ограждения.

В Рязани в этот же день задержали Юрия Фурфурака, его заместителя Татьяну Астафьеву и двоих их подчиненных.

Собеседники «Новой газеты» связывают активность силовиков с недавней сменой руководства регионального УФСБ.

В Рязани в этот же день задержали Юрия Фурфурака, его заместителя Татьяну Астафьеву и двоих их подчиненных. Им вменяют закупку снегоуборочной техники по завышенной на 15 миллионов рублей цене.

Фото rostov-gorod.ru