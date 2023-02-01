В России ввели ГОСТ, ограничивающий движение на электросамокатах

C 1 февраля в России вступил ГОСТ, которым вводится ограничение скорости электросамокатов, моноколес и гироскутеров до 25 километров в час с возможностью определения их местоположения. Об этом передает
Документ ранее утвердил Росстандарт. Требования носят рекомендательный характер, но компании производители смогут указать, что продукция соответствует стандарту.
Кроме того, новый стандарт устанавливает требования безопасности, методы испытаний, требования к маркировке и сопроводительной документации для электрических средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ: электросамокаты, моноколеса и гироскутеры).
Также вводится классификация таких средств и устанавливаются требования к их продаже, зарядке батарей, хранению энергии, а также устанавливаются методы испытаний на устойчивость и прочность при ударе.