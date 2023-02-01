В России ввели ГОСТ, ограничивающий движение на электросамокатах

C 1 февраля в России вступил ГОСТ, которым вводится ограничение скорости электросамокатов, моноколес и гироскутеров до 25 километров в час с возможностью определения их местоположения. Об этом передает РИА Новости .

Документ ранее утвердил Росстандарт. Требования носят рекомендательный характер, но компании производители смогут указать, что продукция соответствует стандарту.

Кроме того, новый стандарт устанавливает требования безопасности, методы испытаний, требования к маркировке и сопроводительной документации для электрических средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ: электросамокаты, моноколеса и гироскутеры).

Также вводится классификация таких средств и устанавливаются требования к их продаже, зарядке батарей, хранению энергии, а также устанавливаются методы испытаний на устойчивость и прочность при ударе.