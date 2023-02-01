Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 01
-2°
Чтв, 02
-2°
Птн, 03
-1°
ЦБ USD 70.52 0.93 01/02
ЦБ EUR 76.3 0.52 01/02
Нал. USD 70.58 / 75.85 01/02 10:05
Нал. EUR 77.32 / 78.5 01/02 10:30
Новости
Итоги года New
Публикации
Новое гастрономическое пространство в самом центре Рязани
Кухни разных стран и авторские концепции, небанальный с...
30 января 2023 11:55
2 073
В «Школе 360» стартовал прием детей в первые классы
«Школа 360» — учреждение, которое строится и внутри, и ...
27 января 16:47
3 771
За что платить миллионы: топ-10 самых дорогих «однушек» в Рязани
26 января 16:48
6 593
РЗН. инфо оценил уборку рязанских тротуаров в центре города Рязани
В декабре в регион пришла неустойчивая погода. То выпад...
20 января 10:00
10 685
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В России ввели ГОСТ, ограничивающий движение на электросамокатах

C 1 февраля в России вступил ГОСТ, которым вводится ограничение скорости электросамокатов, моноколес и гироскутеров до 25 километров в час с возможностью определения их местоположения. Об этом передает РИА Новости.

Документ ранее утвердил Росстандарт. Требования носят рекомендательный характер, но компании производители смогут указать, что продукция соответствует стандарту.

Кроме того, новый стандарт устанавливает требования безопасности, методы испытаний, требования к маркировке и сопроводительной документации для электрических средств индивидуальной мобильности (ЭСИМ: электросамокаты, моноколеса и гироскутеры).

Также вводится классификация таких средств и устанавливаются требования к их продаже, зарядке батарей, хранению энергии, а также устанавливаются методы испытаний на устойчивость и прочность при ударе.