Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 01
-2°
Чтв, 02
-2°
Птн, 03
-1°
ЦБ USD 70.12 -0.4 02/02
ЦБ EUR 76.22 -0.08 02/02
Нал. USD 70.81 / 76.45 01/02 17:15
Нал. EUR 76.75 / 78.49 01/02 18:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Новое гастрономическое пространство в самом центре Рязани
Кухни разных стран и авторские концепции, небанальный с...
30 января 11:55
2 364
В «Школе 360» стартовал прием детей в первые классы
«Школа 360» — учреждение, которое строится и внутри, и ...
27 января 16:47
4 013
За что платить миллионы: топ-10 самых дорогих «однушек» в Рязани
26 января 16:48
6 856
РЗН. инфо оценил уборку рязанских тротуаров в центре города Рязани
В декабре в регион пришла неустойчивая погода. То выпад...
20 января 10:00
10 924
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В России с первого февраля увеличатся выплаты, пособия и компенсации

С 1 февраля в России увеличатся выплаты, пособия и компенсации более чем 16 миллионов россиян. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, передает РИА Новости.

Котяков отметил, что повышение коснется мер соцподдержки для граждан с инвалидностью, ветеранов, чернобыльцев, Героев России, семей с детьми. Для последних увеличится размер единовременного пособия при рождении ребенка, он составит до 22,9 тысячи. Кроме того вырастет пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.

Ежемесячная денежная выплата героям или полным кавалерам ордена Славы увеличится на 8,9 тысячи рублей — до 83,5 тысячи рублей.

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, который проходит военную службу по призыву, вырастет на 3,8 тысячи рублей и составит 36,2 тысячи рублей.