В России с первого февраля увеличатся выплаты, пособия и компенсации

С 1 февраля в России увеличатся выплаты, пособия и компенсации более чем 16 миллионов россиян. Об этом заявил министр труда и социальной защиты России Антон Котяков, передает РИА Новости .

Котяков отметил, что повышение коснется мер соцподдержки для граждан с инвалидностью, ветеранов, чернобыльцев, Героев России, семей с детьми. Для последних увеличится размер единовременного пособия при рождении ребенка, он составит до 22,9 тысячи. Кроме того вырастет пособие при передаче ребенка на воспитание в семью.

Ежемесячная денежная выплата героям или полным кавалерам ордена Славы увеличится на 8,9 тысячи рублей — до 83,5 тысячи рублей.

Единовременное пособие беременной жене военнослужащего, который проходит военную службу по призыву, вырастет на 3,8 тысячи рублей и составит 36,2 тысячи рублей.