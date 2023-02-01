В Подмосковье мужчина получил 20 лет тюрьмы за убийство двухлетнего ребенка своих друзей

36-летний житель Подмосковья, находясь в состоянии алкогольного опьянения, до смерти избил двухлетнего сына своих приятелей. За несколько дней до этого, он напал на годовалого сына друзей и сломал ему ключицу.

В Подмосковье мужчина получил 20 лет тюрьмы за убийство двухлетнего ребенка своих друзей. Об это в среду, 1 февраля, сообщил сайт «Газета.ru».

Инцидент произошел 8 июня 2022 года. 36-летний житель Подмосковья, находясь в состоянии алкогольного опьянения, до смерти избил двухлетнего сына своих приятелей. За несколько дней до этого, он напал на годовалого сына друзей и сломал ему ключицу.

«Мужчина сообщил следователю, что 2-годовалый мальчик во время купания самостоятельно выбрался из ванной, и, поскользнувшись, упал и ударился головой о кафель. Однако в дальнейшем под тяжестью собранных доказательств он признался в содеянном», — рассказали в пресс-службе Следственного комитета.

На россиянина возбудили уголовное дело. Суд приговорил мужчину к 20 годам тюрьмы строгого режима. Приговор еще не вступил в законную силу.