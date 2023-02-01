В Нижнем Тагиле задержанный умер в машине полиции

В Нижнем Тагиле задержанный умер в машине полиции. Об этом сообщил Telegram-канал Baza .

Сотрудники полиции задержали 44-летнего Сергея мужчину днем 29 января. Правоохранителей вызвал охранник психиатрической больницы, который сообщил, что мужчина был сильно пьян, вел себя неадекватно, ругался матом и хотел пройти внутрь, чтобы проведать своего друга.

Прибывшие сотрудники ППС задержали Сергея и грубо поместили его в автозак. Отмечается, что его «зафиксировали» между сидением и лавкой автозака, перевернув вниз ногами.

Супруге мужчины полицейские сообщили, что с ним ничего не случится и в машине он оклемается и сядет нормально. Женщина решила поехать за автозаком.

Когда задержанного достали из машины патрульных, он не подавал признаков жизни. Его жена записывала происходящее на видео.

Полицейские пытались реанимировать мужчину и вызвали скорую. Приехавшие медики констатировали смерть. По предварительным данным, мужчина погиб из-за травмы шейного отдела спинного мозга. После смерти задержанного начальство полиции заявило, что он отсидел за грабеж. Жена мужчины заявила, что это было больше 20 лет назад. С тех пор Сергей занимался ремонтом квартир, а также увлекся программированием и конструировал сайты. На полицейских, задерживавших погибшего, возбудили уголовное дело. Их будут судить за превышение должностных полномочий.