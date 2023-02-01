Рязань
Калуга
Липецк
Тамбов
Тула
Владимир
Воронеж
Срд, 01
-2°
Чтв, 02
-2°
Птн, 03
-1°
ЦБ USD 70.12 -0.4 02/02
ЦБ EUR 76.22 -0.08 02/02
Нал. USD 70.81 / 76.45 01/02 17:15
Нал. EUR 76.75 / 78.49 01/02 18:05
Новости
Итоги года New
Публикации
Новое гастрономическое пространство в самом центре Рязани
Кухни разных стран и авторские концепции, небанальный с...
30 января 11:55
2 364
В «Школе 360» стартовал прием детей в первые классы
«Школа 360» — учреждение, которое строится и внутри, и ...
27 января 16:47
4 013
За что платить миллионы: топ-10 самых дорогих «однушек» в Рязани
26 января 16:48
6 855
РЗН. инфо оценил уборку рязанских тротуаров в центре города Рязани
В декабре в регион пришла неустойчивая погода. То выпад...
20 января 10:00
10 923
Все публикации →
Бизнес
Афиша
Погода
Банки
Тесты
Форум
Спецпроекты
Интервью Павла Малкова
Улицы Рязани
Четыре века главной площади Рязани
Новое
Игорь мурог: моя цель — сделать из РГУ опорный вуз в регионе
Руководитель компании «Мармакс» о покупке «М5 молла»
Интервью с Андреем Оришкевичем
Все спецпроекты →
В Мордовии мать бросила дочерей-близняшек в коробке на улице
У матери близняшек есть еще трое детей.

В Мордовии мать бросила дочерей-близняшек в коробке на улице. Об этом в среду, 1 февраля, пишет «Газета.ru».

Женщина не вставала на учет во время беременности. Рожала дома. 29 октября роженица попросила родственницу отвезти ее с детьми в любой населенный пункт. Она оставила дочерей у забора дома, в котором горел свет. Дети находились в коробке из-под памперсов.

Младенцев обнаружили через несколько часов. Их удалось спасти и найти новую семью.

У матери близняшек есть еще трое детей. Ее личность установили 30 января. Женщине грозит лишение родительских прав и один год тюрьмы.

Фото с сайта МВД по республике Мордовия.