В Мордовии мать бросила дочерей-близняшек в коробке на улице

У матери близняшек есть еще трое детей.

В Мордовии мать бросила дочерей-близняшек в коробке на улице. Об этом в среду, 1 февраля, пишет « Газета.ru ».

Женщина не вставала на учет во время беременности. Рожала дома. 29 октября роженица попросила родственницу отвезти ее с детьми в любой населенный пункт. Она оставила дочерей у забора дома, в котором горел свет. Дети находились в коробке из-под памперсов.

Младенцев обнаружили через несколько часов. Их удалось спасти и найти новую семью.

У матери близняшек есть еще трое детей. Ее личность установили 30 января. Женщине грозит лишение родительских прав и один год тюрьмы.

Фото с сайта МВД по республике Мордовия.