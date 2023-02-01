В Калужской области мать чуть не убила трехмесячную дочь из-за ссоры с сожителем

Женщина ударила трехмесячного ребенка об угол стены и пыталась его задушить.

В Калужской области мать чуть не убила трехмесячную дочь из-за ссоры с сожителем. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает Obninsk.Name.

По версии следствия, в ноябре 34-летняя калужанка поссорилась по телефону со своим сожителем. После этого она схватила трехмесячную дочь, ударила ее об угол стены, вынесла и оставила на полу в подъезде.

Позже женщина забрала ребенка в дом и попыталась его задушить.

Бабушка вызвала скорую, которая доставила младенца в больницу. Медикам удалось спасти девочку. Ее изъяли из семьи.

Возбуждено уголовное дело. Женщине грозит до 15 лет тюрьмы.