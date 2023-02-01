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В «Единой России» обсудят ограничения на удаленку для нерезидентов

Экспертный совет «Единой России» рассмотрит в ближайшее время законопроект о запрете налоговым нерезидентам страны заключать трудовые договоры об удаленной работе по некоторым специальностям. Об этом передает ТАСС.

Замруководителя фракции единороссов в Госдуме Андрей Исаев заявил, что в совет направили документ об отмене для этой категории налоговых преференций.

«Экспертный совет соберется в ближайшее время и его обсудит. Это касается Трудового кодекса», — сказал депутат.

По его словам, по документу об отмене налоговых преференций и льгот для нерезидентов, работающих по договорам гражданско-правового характера дискуссии продолжаются.