Уголовное дело за жестокое обращение с животным возбудили в Рыбновском районе

В Рыбновском районе после проверки в одном из образовательных учреждений установили признаки уголовно-наказуемого деяния. Об этом сообщила пресс-служба региональной прокуратура.

Во время проверки на территории, прилегающей к общежитию ОГБПОУ «РЖК» в селе Пощупово нашли труп кошки черно-белого окраса с признаками насильственной смерти.

В результате проверки были получены данные о совершении неустановленным лицом «жестокого обращения с животным в целях причинения ему боли и (или) страданий, повлекшее его гибель». Отмечается, что за это предусмотрена ответственность по части 1 статьи 245 УК РФ.

Прокуратура района направила в полицию материалы проверки по факту жестокого обращения с животным для решения вопроса об уголовном преследовании. По результатам рассмотрения орган дознания возбудил уголовное дело по части 1 статьи 245 УК РФ.

По уголовному делу проводится дознание.