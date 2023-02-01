Рязанской области выделят дополнительные 478,5 миллионов на развитие туризма

Предложение о выделении средств в понедельник, 30 января, одобрила комиссия федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований. Деньги поступят уже в этом году. Предполагается, что 71,5 миллионов из них пойдет на развитие туристической инфраструктуры, в числе которой − обеспечение доступности объектов показа для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также планируют обустроить туристические центры и приобрести современное оборудование.

Рязанской области выделят дополнительные 478,5 миллионов на развитие туризма. Об этом в среду, 1 февраля, сообщил председатель комитета по бюджету и налогам Госдумы, депутат от Рязанской области Андрей Макаров.

Предложение о выделении средств в понедельник, 30 января, одобрила комиссия федерального собрания по перераспределению бюджетных ассигнований. Деньги поступят уже в этом году. Предполагается, что 71,5 миллионов из них пойдет на развитие туристической инфраструктуры, в числе которой — обеспечение доступности объектов показа для людей с ограниченными возможностями здоровья. Также планируют обустроить туристические центры и приобрести современное оборудование.

Еще 202 миллиона пойдут на реализацию проекта по внедрению туристского кода центра Касимова. Почти столько же на эти цели получит и областной центр — 205 миллионов рублей. Касимов и Рязань вошли в число победителей конкурса Ростуризма и выиграли грант на внедрение туристского кода.

Дизайн-код — это свод рекомендаций по проектированию комфортной городской среды, выдержанный в общем стиле. Сюда входят удобные для людей пешеходные маршруты, единые правила оформления вывесок, рекламы, элементов благоустройства, навигации и информации.

Инициативу реализуют по поручению президента.

«Федеральный центр субсидирует проекты создания привлекательной туристической среды в исторических городах. Правила выделения средств утвердил председатель правительства Михаил Мишустин. Цель — повышение качества жизни в регионах России, в том числе это касается и проектов, связанных с развитием туризма», — сказал Андрей Макаров.

Малков отметил, что в первую очередь эта работа ориентирована на самих горожан.

«Человеку должно быть удобно передвигаться, он должен иметь возможность быстро и точно ориентироваться. Для этого необходима грамотная простая логистика, безопасность, информативность. Это формирование единого пространства с достопримечательностями, пешеходными зонами, ярмарками, фотозонами, смотровыми площадками, современной системой навигации. Для привлечения туристов это не менее важно. И в Рязани, и в Касимове множество уникальных мест, которые интересны нашим гостям», — сказал Малков.