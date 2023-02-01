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Рязанский депутат Андрей Глазунов вернулся с зоны СВО
У него закончилось действие контракта.

Рязанский депутат Андрей Глазунов вернулся с зоны СВО. Об этом в среду, 1 февраля, на личной странице рассказал депутат Госдумы Аркадий Фомин.

По его словам, Глазунов вновь вернулся к работе. Теперь он будет заниматься координацией работы мобилизованными со стороны облдумы.

«Мой коллега, депутат областной Думы Андрей Глазунов вернулся из зоны СВО в связи с истечением срока контракта. Сегодня он уже приступил к депутатской работе, мы определили приоритетные задачи и направления. Одной из таких задач для Андрея Глазунова станет координация работы с мобилизованными со стороны областной Думы. Взаимодействие с нашими бойцами, сбор материальной помощи — уверен, у него достаточно опыта, чтобы эффективно решать эти важные вопросы, тем более, что его сын Максим также проходит службу по мобилизации», — написал Фомин.

Ранее РЗН. инфо составило список рязанских чиновников и депутатов с военным образованием, которые могут отправиться на фронт. Среди них был Андрей Глазунов. Позже депутат сообщил, что отправился добровольцем в зону СВО.