Рязанские полицейские поймали двух девушек с наркотиками

При себе у них были наркотики массой 28,71 грамма.

Рязанские полицейские поймали двух девушек с наркотиками. Подробности задержания в среду, 1 февраля, привела пресс-служба регионального УМВД.

Сотрудники ППС патрулировали город. На одном из маршрутов обратили внимание на девушек, которые вели себя подозрительно: одна из них что-то искала в кустах, вторая — стояла неподалеку и осматривалась по сторонам. В ходе беседы рязанки признались, что у них при себе наркотики.

Вызванные на место сотрудники подразделения по контролю за оборотом наркотиков обнаружили у 20-летней рязанки и ее 22-летней подруги пакетик с кристаллическим веществом. Экспертиза показала, что это производное N-метилэфедрона массой 28,71 грамма.

Решается вопрос о возбуждении уголовного дела.