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Рязанцам предложили выгодно заправиться на автоматических АЗС «Газпромнефть»

С 1 по 28 февраля водителей ждет акция на АЗС «Газпромнефть», расположенных в Рязани по адресам: Полевая, 83; Северная окружная дорога, 22; Московское шоссе, 33В; Черновицкая, 15 и Голенчинское шоссе, 15А. Об этом сообщили в компании.

При заправке по банковской карте или с помощью системы быстрых платежей (СБП) от 10 литров действует будет действовать скидка: один рубль с каждого литра, от 25 литров — два рубля с каждого литра, а от 35 литров — три рубля с каждого литра. Отмечается, что максимально за один раз со скидкой можно приобрести до 50 литров топлива.

Напомним, подобные акции проходили в декабре и ноябре прошлого года.