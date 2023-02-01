Рязань ждет наплыв туристов в День всех влюбленных

МТС с помощью сервисов МТС Travel и Bronevik.com, входящих в цифровую экосистему компании, проанализировала цены на отели, забронированные на День всех влюбленных и на длинные выходные 23-26 февраля. В первую пятерку самых выгодных внутрироссийских направлений вошла Рязань, где средняя стоимость проживания составит до 4 000 рублей в сутки.

Чаще всего путешественники бронируют отель на февральские выходные на два дня. Исключением стали курорты Краснодарского края, где туристы предпочитают останавливаться на 4-5 ночей. Помимо Рязани среди привлекательных городов с бюджетным размещением в отелях — Ростов-на-Дону, Самара, Томск, Архангельск, Воронеж, Тюмень, Тверь, Санкт-Петербург и Петрозаводск.

Лидером по количеству бронирований в конце февраля в этом году является Петербург. Стоимость проживания в отеле Северной столицы с 23 по 26 февраля составит в среднем 3 800 рублей. Второе и третье места в рейтинге популярных направлений занимают Казань и Ярославль, где проживание обойдется в среднем в 6 000 рублей за сутки. На тысячу дешевле будет стоить ночь в самоварной столице России — Туле. Москва замыкает топ-5 популярных городов для путешествий на февральские выходные, где средняя стоимость номера составит 4600 рублей в сутки.

«Согласно аналитике сервисов бронирования МТС Travel и Bronevik.com средняя цена суток в российских гостиницах составила 4300 рублей, в Рязани — 3600 рублей. Самое бюджетное размещение в отелях в Центральной России уже сделало Рязань одной из новогодних столиц. Уверен, что тенденция сохранится и на февральские знаковые выходные — в День всех влюбленных, и на каникулах с 23 по 26 февраля. Рязанская область сегодня — очень комфортное место для „цифровых“ туристов: сеть МТС покрывает почти всю территорию региона», — рассказал директор МТС в Рязани Александр Ляк.