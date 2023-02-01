Российские войска взяли Артемовск в оперативное окружение

Российские войска взяли Артемовск в оперативное окружение. Об этом заявил помощник врио главы ДНР Ян Гагин в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, российская армия нанесла удар по колоннам противника, которые передвигаются по дороге Часов Яр — Артемовск.

«Наши силы смыкают кольцо за городом. Сейчас ведутся бои за контроль трассы Часов Яр — Артемовск», — сказал Гагин.

Он отметил, что трасса остается последним путем для снабжения украинской группировки.