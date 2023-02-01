Путин поручил возместить жилье людям, оставшимся без жилья из обстрелов ВСУ

Глава государства обратил внимание, что такие люди оказались в сложной ситуации. Они вынуждены жить у родных или переезжать во временные пункты проживания.

Людям, чье жилье и имущество пострадало от обстрелов ВСУ, возместят потери. Соответствующее поручение в среду, 1 февраля, дал президент Владимир Путин во время совещания по восстановлению жилой инфраструктуры, разрушенной в приграничных регионах в результате ЧС, передает «Лайф».

Глава государства обратил внимание, что такие люди оказались в сложной ситуации. Они вынуждены жить у родных или переезжать во временные пункты проживания.

«Я обращаю внимание коллег в правительстве и на местах: проблемы для граждан стоят очень остро. Нужно отремонтировать или возместить потерю домов, квартир, другого имущества, вернуть к нормальной работе объекты энергетики, тепло- и водоснабжения», — заявил Путин.