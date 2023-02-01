Путин освободил Юрия Аверьянова с должности первого замсекретаря Совбеза

Аверьянов занимал различные должности в администрации президента с июля 2000 года.

Президент Владимир Путин освободил Юрия Аверьянова от должности первого замсекретаря Совбеза. Соответствующий указ опубликован на официальном интернет-портале правовой информации.

«Освободить Аверьянова Юрия Тимофеевича от должности первого заместителя секретаря Совета безопасности Российской Федерации», — говорится в тексте документа.

В аппарате Совбеза уточнили, что срок его контракта закончился. Теперь Аверьянов переходит на другую работу.

Уточняется, что в администрации президента Аверьянов занимал различные должности с июля 2000 года.