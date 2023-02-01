Потери ВСУ на Краснолиманском направлении составили до 95 военных

Также они потеряли несколько единиц техники: три боевые бронированные машины и автомобиль.

Вооруженные силы Украины потерпели поражение на Краснолиманском направлении. Об этом в среду, 1 февраля, сообщил официальный представитель Минобороны генерал-лейтенант Игорь Конашенков, передает «Лайф».

Потери со стороны Украины составили до 95 человек. Также они потеряли несколько единиц техники: три боевые бронированные машины и автомобиль.

«На Краснолиманском направлении ударами армейской авиации и огнем артиллерии группировки войск „Центр“ нанесено поражение скоплениям живой силы 80-й и 95-й десантно-штурмовых бригад ВСУ», — отметил он.