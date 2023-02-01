Полиция рассказала подробности массовой аварии в поселке Искра

Стали известный подробности аварии в поселке Искра. Об этом сообщила пресс-служба регионального УМВД.

Авария случилась в среду, 1 февраля, примерно в 12.00 на 24-м километре автодороги «Рязань-Ряжск». На дороге столкнулись автомобили Toyota, Lada Priora и Nissan.

В ДТП пострадали две женщины: 47-летняя водитель «Приоры» и ее 51-летняя пассажир. Им оказали медицинскую помощь.

По факту ДТП проводится проверка. Обстоятельства происшествия уточняются.

Ранее в соцсетях появились кадры с места происшествия.