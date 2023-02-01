Песков назвал СВО главной целью для России

Он также добавил, что в настоящее время нет планов по переговорам президента Владимира Путина и главы США Джо Байдена.

Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков назвал СВО главной целью для России. Его слова в среду, 1 февраля, приводит РИА Новости.

Песков также добавил, что в настоящее время нет планов по переговорам президента Владимира Путина и главы США Джо Байдена.

«Пока никаких планов по переговорам Путина и Байдена нет, у нас главная цель — продолжение специальной военной операции, главная цель — это выполнить наши задачи, которые были обозначены главой государства», — ответил Песков.