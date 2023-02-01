Нарышкин заявил, что НАТО повышает ставки на Украине

Он отметил, что западные страны расширяют объемы наступательных вооружений.

Директор СВР Сергей Нарышкин заявил, что НАТО повышает ставки в противостоянии на Украине и хочет стратегического поражения России. Об этом передает РИА Новости .

«Ставки НАТО повышаются в силу того, что у них сохранились мечты о стратегическом поражении России. Но этому не бывать», — подчеркнул Нарышкин.

Отмечается, что на прошлой неделе Германия решила передать Украине танки Leopard 2. По словам министра обороны ФРГ Бориса Писториуса, танки могут прибыть на Украину в конце марта. США также пообещали поставить Киеву три десятка танков Abrams. Позже в Белом доме уточнили, что это может занять несколько месяцев.

Нарышкин отметил, что западные страны расширяют объемы наступательных вооружений из-за «решимосты вести войну с Россией до последнего украинца».