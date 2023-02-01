На Украине планируют мобилизовать ограниченно годных к воинской службе

Об этом заявил начальник управления персонала штаба командования Сухопутных войск Украины Роман Горбач.

На Украине планируют мобилизовать ограниченно годных из-за состояния здоровья мужчин. Об этом в среду, 1 февраля, сообщает РИА Новости со ссылкой на начальника управления персонала штаба командования Сухопутных войск Украины Романа Горбача.

Слова Горбача ранее привел украинский Telegram-канал «Говорит большой Львов». Там сообщалось, что Горбач допустил мобилизацию «негодных», но проходить службу они будут в небоевых частях обеспечения.