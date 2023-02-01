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Москвичка перевела гадалке из интернета почти полтора миллиона рублей за снятие порчи
Гадалка посоветовала девушке взять кредиты, чтобы она могла оплатить ее услуги.

Москвичка перевела гадалке из интернета почти полтора миллиона рублей за снятие порчи. Об этом в среду, 1 февраля, сообщил Telegram-канал Baza.

Девушка узнала о гадалке Галине в социальных сетях и решила обратиться к ней перед Новым годом. Колдунья провела москвичке «диагностику ауры», которая показала, что на ней смертельная порча. Чтобы ее снять гадалка предложила девушке провести серию сеансов.

Когда Галина узнала, что у клиентки нет денег, посоветовала ей брать быстрые кредиты. В итоге девушка набрала кредитов на 1,4 миллиона рублей и перевела их гадалке.

После снятия порчи гадалка перестала выходить на связь, а девушка подала заявление о мошенничестве в полицию.